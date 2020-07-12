Коронавирус в Воронеже: к 12 июля еще 1 человек умер и 121 заразился
А выздоровели за сутки 465 пациентов
.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:
Оперштаб по борьбе с распространением коронавируса в Воронежской области утром 12 июля опубликовал свежую статистику по заболеванию. За сутки ковид диагностировали еще у 121 жителя региона, таким образом всего с начала пандемии коронавирусом заразились 9280 человек.
Выздоровели еще 465 воронежцев, с начала периода наблюдений болезнь победили 8005 человек.
И еще один пациент, к сожалению, умер. То есть в регионе всего зафиксировано 83 летальных исхода.
ИСТОЧНИК KP.RU