Коронавирус в Воронеже: к 12 июля еще 1 человек умер и 121 заразился

12 Июль 2020 2020-07-12T10:19:12+03:00

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Оперштаб по борьбе с распространением коронавируса в Воронежской области утром 12 июля опубликовал свежую статистику по заболеванию. За сутки ковид диагностировали еще у 121 жителя региона, таким образом всего с начала пандемии коронавирусом заразились 9280 человек.

Выздоровели еще 465 воронежцев, с начала периода наблюдений болезнь победили 8005 человек.

И еще один пациент, к сожалению, умер. То есть в регионе всего зафиксировано 83 летальных исхода.

ИСТОЧНИК KP.RU