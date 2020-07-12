Рабочая неделя в Воронеже начнется с дождей
Осадки будут идти три дня
.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:
Жару в Воронеже смягчат осадки. Ночь понедельника, 13 июля, начнется с дождя, он продлится и днем, причем возможна гроза. Так что не забудьте прихватить с собой зонтик. Но будет тепло - плюс 29 градусов.
Во вторник, 14 июля, также будет дождливо, снова с грозой, днем будет 27 градусов тепла.
В среду, 15 июля, сменится ветер, похолодает до +21, дождик покапает ночью.
В четверг, 16 июля, снова сменится ветер, и снова потеплеет - до 25 градусов тепла.
ИСТОЧНИК KP.RU