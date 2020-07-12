2020-07-12T09:47:22+03:00
Общество

Рабочая неделя в Воронеже начнется с дождей

Осадки будут идти три дня
Ярослав ИВАНОВ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Жару в Воронеже смягчат осадки. Ночь понедельника, 13 июля, начнется с дождя, он продлится и днем, причем возможна гроза. Так что не забудьте прихватить с собой зонтик. Но будет тепло - плюс 29 градусов.

Во вторник, 14 июля, также будет дождливо, снова с грозой, днем будет 27 градусов тепла.

В среду, 15 июля, сменится ветер, похолодает до +21, дождик покапает ночью.

В четверг, 16 июля, снова сменится ветер, и снова потеплеет - до 25 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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