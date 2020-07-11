Воронежский авиазавод начал испытания новой взлетно-посадочной полосы

11 Июль 2020 2020-07-11T19:34:31+03:00

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На завершающем этапе ремонта и реконструкции аэродромной базы «Придача» Воронежский авиазавод приступил к летным испытаниям взлетно-посадочной полосы. Работы проводит новосибирские специалисты - АО «Авиационный сертификационный центр «СибНИА-ТЕСТ».

В течение 80 часов летающая лаборатория компании проведет испытания ВПП с воздуха: проверит характеристики наземных средств радиотехнического обеспечения полетов, авиационной электросвязи и систем светосигнального оборудования аэродрома на их соответствие Федеральным авиационным правилам.

Если испытания пройдут успешно, ВАСО получит соответствующий акт летной проверки и будет готово к к эксплуатации и к безопасному регулярному заходу самолетов, их посадке и вылету.

– Специальная аппаратура летного контроля, установленная в нашей лаборатории на базе самолета Як-40, разработана также «СибНИА-ТЕСТ» и не уступает лучшим мировым аналогам, – рассказывает ведущий летчик-испытатель первого класса, эксперт АСЦ Игорь Мосейкин. – Мы имеем большой опыт летно-методических исследований, экспериментальных отработок методик и проверок. Около двух недель по 6-7 часов в день со специалистами ВАСО и представителями подрядной организации нам предстоит напряженная совместная летная и наземная работа. Сама лаборатория все это время будет базироваться на аэродроме Чертовицкое.

ИСТОЧНИК KP.RU