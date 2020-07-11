«Губернаторская» березовая роща в Воронеже выросла на 4 метра

11 Июль 2020 2020-07-11T17:25:40+03:00

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Березовая роща, высаженная в 2013 году в районе больницы №8, за семь лет выросла на 4-5 метров в высоту. В акции тогда приняли участие 700 горожан во главе с губернатором Алексеем Гордеевым. Воронежцы посадили на месте сгоревшего в 2010 году соснового леса 72 тысячи сеянцев березы. С легкой руки воронежцев посадки получили название «губернаторских».

Сеянцы прижились практически на 100%, а через шесть лет их кроны сомкнулись, и участок перевели в разряд покрытой лесом площади.

- На этой неделе в молодом насаждении провели первую рубку ухода – удалили отставшие, ослабленные и близко растущие деревья, - рассказали в управление лесхоза Воронежской области. - Лесные культуры чувствуют себя хорошо и в скором времени обещают превратиться в настоящую березовую рощу, где смогут дышать свежим воздухом пациенты больницы и горожане.

ИСТОЧНИК KP.RU