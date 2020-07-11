2020-07-11T10:37:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество жертв коронавируса в Воронежской области превысило 80 человек

Еще три пациента умерли от болезни на утро 11 июля
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото Юлии Пыхаловойфото Юлии ПыхаловойФото: из архива «КП»
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По данным оперативного штаба Воронежской области по противодействию коронавирусу, на утро 11 июля в Воронежской области заболели еще 123 человека. Выздоровели 249, три пациента с диагнозом «коронавирус», к сожалению, умерли.

Таким образом, на субботу общие цифры выглядят так: заболевших – 9159, выздоровевших – 7540 и умерших 82.

В оперштабе также отмечают:

- Позитивный тренд наметился чётко: количество госпитализированных день изо дня меньше числа выписанных из воронежских больниц. За последние сутки 54 против 139.

Напомним, ранее губернатор области принял решение о продлении режима самоизоляции по 20 июля. Тем не менее, в регионе уже открылись парки, заработали фонтаны, магазины обуви и одежды, летние веранды кафе, спа-салоны, принимают детей загородные лагеря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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