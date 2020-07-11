2020-07-11T12:26:28+03:00
Общество

Полицейские помогли пенсионеру, машина которого перегрелась на дороге в Воронежской области

Пожилой мужчина не мог самостоятельно завести «шестерку»
Елена ФЕДЯШЕВА
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Фото Виктора ЛевшаковаФото Виктора ЛевшаковаФото: из архива «КП»
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В неприятную историю попал 74-летний мужчина в райцентре Таловая. На улице Чапаева его автомобиль ВАЗ-2106 заглох, а попытки завести его самостоятельно не увенчались успехом. Несколько часов пенсионер мучился на жаре, пока его не заметили два инспектора ДПС.

Капитан полиции Анатолий Агальцев и старший лейтенант полиции Николай Каширский осмотрели машину и выяснили причину поломки – в «шестерке» перегрелся бензонасос. Полицейские с помощью подручных средств охладили бензонасос, и двигатель автомобиля успешно запустился.

Водитель искренне поблагодарил полицейских за помощь и неравнодушие к рядовому автолюбителю, попавшему в сложную ситуацию, и продолжил свой путь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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