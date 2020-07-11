Полицейские помогли пенсионеру, машина которого перегрелась на дороге в Воронежской области
В неприятную историю попал 74-летний мужчина в райцентре Таловая. На улице Чапаева его автомобиль ВАЗ-2106 заглох, а попытки завести его самостоятельно не увенчались успехом. Несколько часов пенсионер мучился на жаре, пока его не заметили два инспектора ДПС.
Капитан полиции Анатолий Агальцев и старший лейтенант полиции Николай Каширский осмотрели машину и выяснили причину поломки – в «шестерке» перегрелся бензонасос. Полицейские с помощью подручных средств охладили бензонасос, и двигатель автомобиля успешно запустился.
Водитель искренне поблагодарил полицейских за помощь и неравнодушие к рядовому автолюбителю, попавшему в сложную ситуацию, и продолжил свой путь.
ИСТОЧНИК KP.RU