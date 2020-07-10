В Воронежской области уехал из дома и пропал 33-летний мужчина

Владимира Волкова нет дома уже 12 дней. Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

Родственники 33-летнего Василия Волкова забили тревогу: уже с 28 июня о мужчине нет ни слуху, ни духу. Он уехал с хутора Бузенки Острогожского района, сказал, что в Анну, однако в этом райцентре так и не появился. Родственники не исключают, что у Василия могли поменяться планы, и он мог добраться и до Воронежа.

Приметы Василия Волкова: рост 165 сантиметров, темно-русые короткие волосы, карие глаза. Всех, кто что-либо знает о том, где он сейчас, просят позвонить по любому из трех телефонов: 112 и двум, по которым информации ждут подключившиеся к поискам активисты отряда «Лиза Алерт Воронеж»: 8-800-700-54-52 и 8-800-700-54-53.

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