2020-07-10T19:17:04+03:00
Общество

В двух районах Воронежа появятся новые мусорные контейнеры

Они будут рассчитаны на раздельный сбор твердых и жидких бытовых отходов
Юрий КОЗЛОВ
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10 июля на совещании в правительстве области сообщили о том, что в 2020 году в двух районах Воронежа – Центральном и Ленинском – появятся новые мусорные контейнеры. Отдельно можно будет выбрасывать твердые и жидкие бытовые отходы. Новые контейнерные площадки появятся и в Семилуках, а в селе Девица Семилукского района одна такая уже есть.

До конца 2021 года раздельные контейнеры для твердых и жидких отходов планируют разместить в Левобережном, Железнодорожном, Коминтерновском и Советском районах Воронежа, а к концу 2024 года - во всей Воронежской области.

Цель внедрения новой системы обработки мусора – кардинально увеличить переработку отходов. На данный момент в дело идут лишь 7 процентов из них. Между тем по нацпроекту «Экология» эта цифра по стране должна равняться не менее 36%. Очевидно, что к этому показателю будут стремиться и в нашей области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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