2020-07-10T18:44:09+03:00
Происшествия

В Воронеже будут судить подпольных банкиров, обогатившихся на 40 миллионов рублей

В преступную группу входили пять мужчин и три женщины
Юрий КОЗЛОВ
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Подпольный банк "лопнул", не проработав и год.Подпольный банк "лопнул", не проработав и год.Фото: из архива «КП»
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В прокуратуре Воронежской области утвердили обвинительные заключения по нескольким уголовным делам. Их возбудили в отношении группы подпольных банкиров. В нее входили пять мужчин и три женщины в возрасте от 23 до 39 лет – все они воронежцы.

По версии следствия, с мая 2017-го по апрель 2018 года эти граждане, используя липовые реквизиты юрлиц и индивидуальных предпринимателей, без получения соответствующей лицензии, открывали и вели банковские счета, делали безналичные переводы. Также они перевозили и выдавали наличные. За время своей бурной деятельности они незаконно получили доход в размере более 40 миллионов рублей, то есть, в особо крупном. Однако в 2018 году их «накрыли» сотрудники регионального УФСБ.

Подпольные банкиры будут отвечать по пунктам «а» и «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере, организованной группой», а также п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ «Незаконное образование юридического лица». Их уголовные дела будут рассматривать в Коминтерновском районном суде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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