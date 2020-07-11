Воронежцам расскажут, как вести себя при встрече с диким животным

11 Июль 2020 2020-07-11T09:30:25+03:00

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17 июля в 12 часов сообщество «Библиотеки Воронежа» проведет прямой эфир для воронежцев, интересующихся жизнью диких животных. Профессиональный зоолог, директор Центра охраны животных «Наша природа» расскажет, как вести себя при встрече с диким животным и как помочь дикому животному, оказавшемуся в беде.

- С 2008 года на территории Воронежа и области наша команда оказывает помощь диким животным, пострадавшим в результате деятельности человека или по другим причинам, - рассказала «Комсомолке» Елена. - За время работы стало очевидным, что причинами травм и гибели диких животных на антропогенных территориях практически всегда является недостаточная информированность населения. К тому же нередко случается, что и люди в таких ситуациях получают увечья или страдают от невозможности помочь живому существу.

Также слушатели узнают из передачи о тайнах летучих мышей, когда проводить ремонт зданий и обрезку деревьев, чтобы не потревожить птиц, белок, куниц и летучих мышей, каких животных стоит подбирать для оказания помощи и чем их кормить. И многое другое.

Начало эфира 17 июля в 12.00 часов на странице сообщества «Библиотеки Воронежа» .

ИСТОЧНИК KP.RU