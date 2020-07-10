2020-07-10T17:00:46+03:00
Общество

И.о. руководителя управления экологии мэрии Воронежа стала Галина Воробьева

До этого назначения Галина Леонидовна работала заместителем руководителя регионального департамента природных ресурсов и экологии
Юрий КОЗЛОВ
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Галина Воробьева.Галина Воробьева.Фото: с сайта мэрии Воронежа.
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Рокировка случилась во властных структурах мэрии и областного правительства. Ранее, как известно, на пост руководителя департамента природных ресурсов и экологии администрации региона пришла Наталья Ветер. До этого она возглавляла управление экологии мэрии.

И вот теперь, в обратном направлении проследовала Галина Воробьева, до настоящего момента занимавшая должность заместителя руководителя регионального департамента, где начальницей стала Наталья Ветер. Теперь Галина Леонидовна возглавила управление экологии, однако пока с приставкой и.о.

Галине Воробьевой 53 года. Свой карьерный путь она начала еще во времена СССР. Она работала по комсомольской линии – сначала в комитете ВЛКСМ Воронежского механического завода, потом в Советском райкоме ВЛКСМ. Этот период ее трудовой биографии длился с 1984 по 1993 годы. В 1991 году Галина Воробьева окончила Всесоюзный заочный финансово-экономический институт, получив диплом экономиста. С 1993 по 2005 годы она работала в коммунальных организациях города. Трудилась по специальности – экономистом, а также на руководящих должностях – начальником отделов.

С 2005 по 2012 годы Воробьева была начальником службы по работе с абонентами, потом коммерческим директором, затем директором по сбыту МУП «Водоканал Воронежа». А с 2012-го Галина Леонидовна трудилась заместителем руководителя департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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