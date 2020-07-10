2020-07-10T16:46:04+03:00
Общество

Под Воронежем расселение аварийных домов хотели затянуть на несколько лет

Только после вмешательства прокуратуры программу перенесли на 2021-2022 годы
Олег ИВАНОВ
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Переселение из аварийного жилья - один из самых сложных вопросов. Например, срок расселения аварийных домов № 5, 6 по улице Ленина в городе Семилуки в рамках муниципальной адресной программы был определен на 2024-2025 годы. Как выяснила прокуратура Воронежской области - необоснованно.

Почему-то не учли дату принятия решений межведомственной комиссией. По представлению прокуратуры в муниципальную программу все-таки внесли изменения. Сейчас департамент ЖКХ и энергетики области готовит документы для переноса срока расселения домов на 2021-2022 годы.

- По результатам принятых прокуратурой района мер реагирования в проекте бюджет городского поселения на 2021 - 2023 годы предусмотрено выделение финансирования на приобретение жилых помещений для формирования маневренного жилого фонда с целью переселения жителей аварийных домов, - уточнили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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