2020-07-10T18:33:40+03:00
Происшествия

В Воронеже мужчина убил любовницу и попытался свалить вину на выдуманных незнакомцев

Однако вскоре признался
Юрий КОЗЛОВ
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Сожитель бил 42-летнюю женщину по голове и груди. Травмы оказались смертельными.Сожитель бил 42-летнюю женщину по голове и груди. Травмы оказались смертельными.Фото: Елена КОВАЛЕНКО
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Утром 5 июля в дежурную часть отдела полиции № 1 Железнодорожного района позвонил мужчина. Он заявил, что его 43-летняя сожительница накануне вечером пришла домой на улицу Переверткина избитая и рассказала, что на нее напали незнакомцы. А утром она была уже мертва.

На место ЧП выехали полицейские и сотрудники Следственного комитета. После допроса 42-летнего сожителя силовики стали подозревать, что никаких незнакомцев и не было. В конце концов мужчина признался в убийстве. И рассказал, что в тот вечер пришел домой и увидел, что его «благоверная» сильно пьяна. Начался скандал, переросший в драку. Сожитель пускал в ход не только руки, но и ноги. Бил по голове и по груди. Утром он обнаружил, что женщина мертва, и убежал из дома. А потом в голове созрел план, как все спихнуть на выдуманных мерзавцев.

По предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы, женщина умерла от множественных травм груди. Ее сожителя (кстати, ранее судимого) арестовали. Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» (до 15 лет лишения свободы).

ИСТОЧНИК KP.RU

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