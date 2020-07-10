Tele2 приглашает гостей дома по другим правилам в путешествие по России

10 Июль 2020 2020-07-10T16:16:13+03:00

Гости увидят восемь городов страны глазами местных жителей, которые проведут для них экскурсии, лекции и кулинарные мастер-классы

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Компания продолжает проект «Дом по другим правилам». Оператор обновил digital-пространство, чтобы познакомить гостей онлайн-дома с интересными людьми – рестораторами, бартендерами, журналистами, лидерами мнений – из разных регионов России. Гости увидят восемь городов страны глазами местных жителей, которые проведут для них экскурсии, лекции и кулинарные мастер-классы.

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ИСТОЧНИК KP.RU