2020-07-10T15:47:48+03:00
Происшествия

В Воронежской области руль и тормоза велосипеда вонзились 10-летнему мальчику в ногу

Железки обрезали спасатели, ребенка прооперировали
Юрий КОЗЛОВ
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Падение с велосипеда 10-летнего мальчика привело к кошмарным травмам.Падение с велосипеда 10-летнего мальчика привело к кошмарным травмам.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Жуткое падение с велосипеда случилось на улице Красноармейской Бутурлиновки вечером 7 июля. 10-летний мальчик потерял контроль над своим «железным конем» и так упал в кювет, что это ему, видимо, долго будет сниться в кошмарных снах. Руль и часть тормозной системы вонзились ребенку в ногу. Боль, понятное дело, жуткая.

Прохожие вызвали спасателей МЧС. Сотрудники районного отдела по надзорной деятельности и профилактической работе приехали на место ЧП. Железки пришлось обрезать. Часть их осталась в ноге. Мальчика на скорой увезли в Бутурлиновскую районную больницу. Там ему сделали операцию. Сейчас состояние ребенка врачи оценивают как удовлетворительное.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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