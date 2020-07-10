В Воронежской области руль и тормоза велосипеда вонзились 10-летнему мальчику в ногу

10 Июль 2020 2020-07-10T15:47:48+03:00

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Жуткое падение с велосипеда случилось на улице Красноармейской Бутурлиновки вечером 7 июля. 10-летний мальчик потерял контроль над своим «железным конем» и так упал в кювет, что это ему, видимо, долго будет сниться в кошмарных снах. Руль и часть тормозной системы вонзились ребенку в ногу. Боль, понятное дело, жуткая.

Прохожие вызвали спасателей МЧС. Сотрудники районного отдела по надзорной деятельности и профилактической работе приехали на место ЧП. Железки пришлось обрезать. Часть их осталась в ноге. Мальчика на скорой увезли в Бутурлиновскую районную больницу. Там ему сделали операцию. Сейчас состояние ребенка врачи оценивают как удовлетворительное.

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ИСТОЧНИК KP.RU