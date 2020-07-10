2020-07-10T15:20:31+03:00
Происшествия

В Воронеже у здания областного правительства столкнулись три иномарки: ранены две женщины

ДТП случилось на площади Ленина
Юрий КОЗЛОВ
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Все три машины, на первый взгляд, повреждены не сильно.Все три машины, на первый взгляд, повреждены не сильно.Фото: Алексей Финогенов.
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10 июля в 8.10 у дома № 1 на площади Ленина (то есть, у здания областной администрации) столкнулись друг с другом три иномарки: «Киа-Оптима», «Тойота-Королла» и «Шевроле-Авео».

По данным городского отдела пропаганды ГИБДД, 37-летняя женщина, рулившая «Тойотой», врезалась в «Киа», которым управлял 57-летний воронежец. Японскую иномарку после удара отбросило на «Шевроле-Авео». Ни 47-летний мужчина, управлявший французской машиной, ни водители «Тойоты» и «Киа» травм не получили. А вот их пассажиры пострадали. У 31-летней пассажирки «Киа» подъехавшие врачи диагностировали ушиб локтя, 72-летняя женщина, ехавшая в «Тойоте», сильно ударилась бедром. После оказания первой помощи их отпустили домой. Сотрудники ГИБДД продолжают выяснять обстоятельства аварии.

Близость у городской и областной администрациям не предохраняет площадь Ленина от различных инцидентов с машинам. Так, 30 мая прямо у здания регионального правительства у «Ауди-100» внезапно вспыхнул капот, машина сгорела.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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