Жителей Северного района Воронежа напугал столб дыма от строящейся высотки
В пятницу в середине дня жители Северного района Воронежа увидели в небе столб черного дыма, поднимающийся со стороны стройки жилого комплекса на Олимпийском бульваре. По словам очевидцев, в сторону пожара с сиренами промчались несколько расчетов спасателей. Однако их помощь, к счастью, не потребовалась.
- Произошло загорание рубероида на крыше 22-этажного строящегося дома на Олимпийском бульваре, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области. – Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Рабочие смогли самостоятельно потушить пламя.
В результате ЧП никто не пострадал, уточнили спасатели. Причину возгорания устанавливают эксперты.
ИСТОЧНИК KP.RU