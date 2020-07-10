Жителей Северного района Воронежа напугал столб дыма от строящейся высотки

10 Июль 2020 2020-07-10T14:25:23+03:00

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В пятницу в середине дня жители Северного района Воронежа увидели в небе столб черного дыма, поднимающийся со стороны стройки жилого комплекса на Олимпийском бульваре. По словам очевидцев, в сторону пожара с сиренами промчались несколько расчетов спасателей. Однако их помощь, к счастью, не потребовалась.

- Произошло загорание рубероида на крыше 22-этажного строящегося дома на Олимпийском бульваре, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области. – Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Рабочие смогли самостоятельно потушить пламя.

В результате ЧП никто не пострадал, уточнили спасатели. Причину возгорания устанавливают эксперты.

ИСТОЧНИК KP.RU