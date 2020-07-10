После четырехчасовой беседы с мошенником жительница Воронежской области отдала наследство от матери

10 Июль 2020 2020-07-10T12:57:38+03:00

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57-летнюю жительницу Россошанского района на днях побеспокоил звонок на мобильный телефон. Сотрудник банка напугал женщину хакерской атакой. Якобы мошенники пытаются снять с ее сберегательной книжки крупную сумму. Та и поверила. Стоит ли говорить, что настоящим мошенником был звонящий?

Чтобы спасти деньги, незнакомец предложил перевести всю сумму на банковскую карту. Нужны были лишь персональные данные. Женщина сначала сомневалась и не соглашалась что-либо рассказывать. Но мошенник попался упертый: спустя 4 часа телефонных переговоров женщина сдалась и раскрыла конфиденциальную информацию.

Тут же «банкир» бросил трубку, а женщина лишилась 1,4 млн рублей, которые достались ей по наследству от матери.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Но удастся ли вернуть деньги?

И ведь женщину уже второй раз ловят на один и тот же «крючок»: только в марте этого года она по такой же схеме перевела мошенникам 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU