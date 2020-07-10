2020-07-10T12:57:38+03:00
Происшествия

После четырехчасовой беседы с мошенником жительница Воронежской области отдала наследство от матери

Женщина потеряла 1,4 млн рублей
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

57-летнюю жительницу Россошанского района на днях побеспокоил звонок на мобильный телефон. Сотрудник банка напугал женщину хакерской атакой. Якобы мошенники пытаются снять с ее сберегательной книжки крупную сумму. Та и поверила. Стоит ли говорить, что настоящим мошенником был звонящий?

Чтобы спасти деньги, незнакомец предложил перевести всю сумму на банковскую карту. Нужны были лишь персональные данные. Женщина сначала сомневалась и не соглашалась что-либо рассказывать. Но мошенник попался упертый: спустя 4 часа телефонных переговоров женщина сдалась и раскрыла конфиденциальную информацию.

Тут же «банкир» бросил трубку, а женщина лишилась 1,4 млн рублей, которые достались ей по наследству от матери.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Но удастся ли вернуть деньги?

И ведь женщину уже второй раз ловят на один и тот же «крючок»: только в марте этого года она по такой же схеме перевела мошенникам 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Смелая жительница Воронежа напугала дерзкого грабителя
В Воронежской области водитель, который сбил бабушку и даже не остановился, сядет на семь лет
Воронежцы назвали самый желанный для проживания район города
В Воронеже у здания областного правительства столкнулись три иномарки: ранены две женщины
В Воронежской области девушка на «Тойоте» наехала на упавшего 6-летнего велосипедиста
Жителей Северного района Воронежа напугал столб дыма от строящейся высотки
В Воронеже после провалившего аукциона на 55 квартир для детей-сирот к чиновникам нагрянули следователи
После четырехчасовой беседы с мошенником жительница Воронежской области отдала наследство от матери
В Воронеже в выходные вернется жара
Антимонопольщики потребовали от «Воронежпассажиртранса» снизить цену на некоторые услуги в 30 раз
В Воронежской области арестовали водителя, сбежавшего с места ДТП
В Воронежской области пенсионер на внедорожнике съехал в кювет и перевернулся
На воронежской трассе ночью разбился мотоциклист
В Воронежской области 10 июля подтвердили смерть еще троих пациентов с коронавирусом
В Воронеже из-за непотушенной сигареты начался пожар в многоэтажке
В Воронеже экс-сотруднице Росгвардии, помогавшей мужу в торговле оружием, не удалось восстановиться на службе
Ночью в Воронеже водитель Mercedes протаранил четыре припаркованные машины
Воронежский студент написал программу для автоматического определения пневмонии по рентгену
Детские лагеря в Воронежской области откроются с 12 июля
С 10 июля в Воронеже снова начнет ходить троллейбус №8
В Воронеже женщина с донорской почкой родила дочку
Воронежца, не удалившего тонировку с машины, оштрафовали на 1000 рублей
Под Воронеже в реке Дон утонул подросток