В Воронеже в выходные вернется жара

10 Июль 2020 2020-07-10T12:41:08+03:00

В нынешних условиях лучше отдыхать на природе исключительно в компании близких людей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Но она будет уже не такой удушливой, как в начале недели

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В Воронежском гидрометцентре рассказали о погоде на выходные и на начало будущей недели. Синоптики полагают, что относительная прохлада уступит место жаре, хотя и более умеренной, чем та, которая была совсем недавно.

Ранее руководитель регионального гидрометцентра Александр Сушков давал предварительный прогноз, что дневная температура после сильного дождя не превысит 30 градусов. Так и получилось, хотя до этой отметки она все же добираться будет. В то же время ближайшие ночи будут прохладными, потом столбик термометра приблизится к 20 градусам.

Ночь на субботу, 11 июля, обещает быть пасмурной при 13 градусах. Днем солнце будет выглядывать из-за облаков, температура поднимется до +27.

В ночь на воскресенье, 12 июля, вместо северо-западного ветра подует юго-восточный, столбик термометра будет держаться в районе 14 градусов, будет пасмурно. Днем солнце периодически будет скрываться за облаками. Будет жарко - +30 градусов.

Ночью в понедельник, 13 июля, вновь сменится ветер – на этот раз на северо-восточный. Снова будет пасмурно, и с высокой долей вероятности пойдет дождь при +19 градусах. Днем вернется юго-восточный ветер, синоптики обещают грозу и +29.

Вторник, 14 июля, обещает быть ненастным. Причем и ночью, и днем высока вероятность грозы. Снова сменится ветер – подует юго-западный. Ночью прогнозируют +18 градусов, днем - +26.

ИСТОЧНИК KP.RU