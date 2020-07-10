2020-07-10T12:35:34+03:00
Общество

Антимонопольщики потребовали от «Воронежпассажиртранса» снизить цену на некоторые услуги в 30 раз

Соответствующее предписание направили предприятию
Марина БЕЛОГЛАЗОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Региональное УФАС признало нарушением закона о защите конкуренции поддержание монопольно высокой цены на услуги по предоставлению операторам связи опор воздушных линий электропередачи для подвеса кабелей на территории Воронежа.

Как сообщают «Новости Воронежа», муниципальное предприятие «Воронежпассажиртранс» берет с операторов связи по 600 рублей за одну опору. Но цена на аналогичные услуги в других компаниях существенно ниже. Антимонопольщики посчитали, что справедливая стоимость услуги - не более 30 рублей с НДС за одну опору. Что в 20 раз ниже существующей. УФАС выдало предписание компании для устранения нарушений.

- МКП «Воронежпассажиртранс» будет опротестовывать решение, как только оно поступит в адрес предприятия. В настоящее время указанный документ пока не получен, - прокомментировали ситуацию в мэрии Воронежа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Смелая жительница Воронежа напугала дерзкого грабителя
В Воронежской области водитель, который сбил бабушку и даже не остановился, сядет на семь лет
Воронежцы назвали самый желанный для проживания район города
В Воронеже у здания областного правительства столкнулись три иномарки: ранены две женщины
В Воронежской области девушка на «Тойоте» наехала на упавшего 6-летнего велосипедиста
Жителей Северного района Воронежа напугал столб дыма от строящейся высотки
В Воронеже после провалившего аукциона на 55 квартир для детей-сирот к чиновникам нагрянули следователи
После четырехчасовой беседы с мошенником жительница Воронежской области отдала наследство от матери
В Воронеже в выходные вернется жара
Антимонопольщики потребовали от «Воронежпассажиртранса» снизить цену на некоторые услуги в 30 раз
В Воронежской области арестовали водителя, сбежавшего с места ДТП
В Воронежской области пенсионер на внедорожнике съехал в кювет и перевернулся
На воронежской трассе ночью разбился мотоциклист
В Воронежской области 10 июля подтвердили смерть еще троих пациентов с коронавирусом
В Воронеже из-за непотушенной сигареты начался пожар в многоэтажке
В Воронеже экс-сотруднице Росгвардии, помогавшей мужу в торговле оружием, не удалось восстановиться на службе
Ночью в Воронеже водитель Mercedes протаранил четыре припаркованные машины
Воронежский студент написал программу для автоматического определения пневмонии по рентгену
Детские лагеря в Воронежской области откроются с 12 июля
С 10 июля в Воронеже снова начнет ходить троллейбус №8
В Воронеже женщина с донорской почкой родила дочку
Воронежца, не удалившего тонировку с машины, оштрафовали на 1000 рублей
Под Воронеже в реке Дон утонул подросток