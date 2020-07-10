Антимонопольщики потребовали от «Воронежпассажиртранса» снизить цену на некоторые услуги в 30 раз

10 Июль 2020 2020-07-10T12:35:34+03:00

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Региональное УФАС признало нарушением закона о защите конкуренции поддержание монопольно высокой цены на услуги по предоставлению операторам связи опор воздушных линий электропередачи для подвеса кабелей на территории Воронежа.

Как сообщают «Новости Воронежа», муниципальное предприятие «Воронежпассажиртранс» берет с операторов связи по 600 рублей за одну опору. Но цена на аналогичные услуги в других компаниях существенно ниже. Антимонопольщики посчитали, что справедливая стоимость услуги - не более 30 рублей с НДС за одну опору. Что в 20 раз ниже существующей. УФАС выдало предписание компании для устранения нарушений.

- МКП «Воронежпассажиртранс» будет опротестовывать решение, как только оно поступит в адрес предприятия. В настоящее время указанный документ пока не получен, - прокомментировали ситуацию в мэрии Воронежа.

ИСТОЧНИК KP.RU