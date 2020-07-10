2020-07-10T11:44:08+03:00
Происшествия

В Воронежской области арестовали водителя, сбежавшего с места ДТП

Мужчина снес забор и, видимо, решил, что этого никто не заметит
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

1 июля в поселке Воля Новоусманского района неустановленный водитель на автомобиле «Газель Луидор» снес ограждение магазина. Однако мужчина не стал дожидаться полиции. А просто сбежал.

Однако на днях горе-водителя задержали: им оказался 41-летний житель Ставропольского края.

- В его действиях сотрудники ГИБДД усмотрели административное правонарушение, предусмотренное частью 2 статьи 12.27 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием», - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Новоусманский суд признал водителя виновным. Под арестом ему предстоит провести 3 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Смелая жительница Воронежа напугала дерзкого грабителя
В Воронежской области водитель, который сбил бабушку и даже не остановился, сядет на семь лет
Воронежцы назвали самый желанный для проживания район города
В Воронеже у здания областного правительства столкнулись три иномарки: ранены две женщины
В Воронежской области девушка на «Тойоте» наехала на упавшего 6-летнего велосипедиста
Жителей Северного района Воронежа напугал столб дыма от строящейся высотки
В Воронеже после провалившего аукциона на 55 квартир для детей-сирот к чиновникам нагрянули следователи
После четырехчасовой беседы с мошенником жительница Воронежской области отдала наследство от матери
В Воронеже в выходные вернется жара
Антимонопольщики потребовали от «Воронежпассажиртранса» снизить цену на некоторые услуги в 30 раз
В Воронежской области арестовали водителя, сбежавшего с места ДТП
В Воронежской области пенсионер на внедорожнике съехал в кювет и перевернулся
На воронежской трассе ночью разбился мотоциклист
В Воронежской области 10 июля подтвердили смерть еще троих пациентов с коронавирусом
В Воронеже из-за непотушенной сигареты начался пожар в многоэтажке
В Воронеже экс-сотруднице Росгвардии, помогавшей мужу в торговле оружием, не удалось восстановиться на службе
Ночью в Воронеже водитель Mercedes протаранил четыре припаркованные машины
Воронежский студент написал программу для автоматического определения пневмонии по рентгену
Детские лагеря в Воронежской области откроются с 12 июля
С 10 июля в Воронеже снова начнет ходить троллейбус №8
В Воронеже женщина с донорской почкой родила дочку
Воронежца, не удалившего тонировку с машины, оштрафовали на 1000 рублей
Под Воронеже в реке Дон утонул подросток