В Воронежской области арестовали водителя, сбежавшего с места ДТП
1 июля в поселке Воля Новоусманского района неустановленный водитель на автомобиле «Газель Луидор» снес ограждение магазина. Однако мужчина не стал дожидаться полиции. А просто сбежал.
Однако на днях горе-водителя задержали: им оказался 41-летний житель Ставропольского края.
- В его действиях сотрудники ГИБДД усмотрели административное правонарушение, предусмотренное частью 2 статьи 12.27 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием», - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.
Новоусманский суд признал водителя виновным. Под арестом ему предстоит провести 3 суток.
ИСТОЧНИК KP.RU