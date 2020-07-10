В Воронежской области арестовали водителя, сбежавшего с места ДТП

10 Июль 2020 2020-07-10T11:44:08+03:00

Мужчина снес забор и, видимо, решил, что этого никто не заметит

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1 июля в поселке Воля Новоусманского района неустановленный водитель на автомобиле «Газель Луидор» снес ограждение магазина. Однако мужчина не стал дожидаться полиции. А просто сбежал.

Однако на днях горе-водителя задержали: им оказался 41-летний житель Ставропольского края.

- В его действиях сотрудники ГИБДД усмотрели административное правонарушение, предусмотренное частью 2 статьи 12.27 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием», - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Новоусманский суд признал водителя виновным. Под арестом ему предстоит провести 3 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU