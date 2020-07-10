2020-07-10T10:42:28+03:00
Происшествия

В Воронежской области пенсионер на внедорожнике съехал в кювет и перевернулся

Медицинская помощь потребовалась водителю и трем его пассажирам
Олег ИВАНОВ
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Роковым стал 61 км автодороги «Курск-Борисоглебск-Хохольский-Репьевка»Роковым стал 61 км автодороги «Курск-Борисоглебск-Хохольский-Репьевка»Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.
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60-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser не справился с управлением и съехал в кювет в Репьевском районе. Тяжелый внедорожник перевернулся. ДТП случилось 9 июля примерно в 16.30.

Мужчина направлялся в село Репьевка. Роковым стал 61 км автодороги «Курск-Борисоглебск-Хохольский-Репьевка».

- Водитель «Тойоты», а также его пассажиры: 53-летняя женщина и мужчины 38 и 43 лет - с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, - уточнили в ГУ МВД по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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