На воронежской трассе ночью разбился мотоциклист

10 Июль 2020 2020-07-10T10:30:02+03:00

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В Каширском районе, на 554 км автодороги М-4 «Дон», 40-летний водитель мотоцикла «Рейсер» не справился с управлением и въехал в дорожное ограждение. ДТП случилось 10 июля примерно в 00.40.

- Мотоциклист от полученных травм скончался на месте происшествия. Проводится проверка, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Всего в Воронежской области за прошедшие сутки зарегистрировано 127 ДТП, из них в областном центре – 91, на федеральных трассах - 10, в районах области – 26. В 9 ДТП травмы различной степени тяжести получили 13 человек, 1 погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU