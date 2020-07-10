В Воронежской области 10 июля подтвердили смерть еще троих пациентов с коронавирусом

10 Июль 2020 2020-07-10T10:21:49+03:00

За последние сутки заражение подтвердилось еще у 127 человек в регионе

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В Воронежская область 10 июля в оперативном штабе по коронавирусу подтвердили смерть еще троих пациентов с COVID-19. Теперь число жертв этой болезни выросло в нашем регионе до 79. Напомним, 9 июля был установлен антирекорд по смертности от коронавируса.

В то же время за прошедшие сутки заражение подтвердилось еще у 127 человек в регионе. Таким образом, диагноз COVID-19 поставили уже 9 036 воронежцам.

Выздоровел к 10 июля 7 291 человек. То есть за последние сутки выписали 267 пациентов.

Ранее в Воронежской области вновь продлили режим самоизоляции: на этот раз до 20 июля включительно. Соответственно людям старше 65 лет придется еще посидеть дома —работающим пенсионерам для этого оплатят специальный больничный.

Однако, как сообщили 7 июля в региональном правительстве, на фоне снижения заболеваемости в регионе принял ряд очередных мер по перезагрузке экономики.

ИСТОЧНИК KP.RU