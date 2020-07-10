2020-07-10T09:51:55+03:00
Происшествия

В Воронеже из-за непотушенной сигареты начался пожар в многоэтажке

Медицинская помощь потребовалась 64-летнему мужчине
Виктор ЛЕВШАКОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Неосторожность при курении стала причиной пожара в Советском районе: загорелась одна из квартир в многоэтажке на улице 9 Января. Очевидцы сообщили о происшествии 10 июля в 5.31. На место пожара выехали две машины спасателей из ближайшей части.

Однако местные жители сами справились с распространявшимся огнем, еще до приезда пожарных. Оказалось, что в двухкомнатной квартире загорелся диван. Несмотря на то, что ЧП кажется небольшим, в этот раз не обошлось без пострадавших. Медицинская помощь потребовалась 64-летнему мужчине. Об этом «КП-Воронеж» рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Если вы стали участником или свидетелем ЧП, звоните по номерам вызова экстренных служб «112» или «101».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронежской области пенсионер на внедорожнике съехал в кювет и перевернулся
На воронежской трассе ночью разбился мотоциклист
В Воронежской области 10 июля подтвердили смерть еще троих пациентов с коронавирусом
В Воронеже из-за непотушенной сигареты начался пожар в многоэтажке
В Воронеже экс-сотруднице Росгвардии, помогавшей мужу в торговле оружием, не удалось восстановиться на службе
Ночью в Воронеже водитель Mercedes протаранил четыре припаркованные машины
Воронежский студент написал программу для автоматического определения пневмонии по рентгену
Детские лагеря в Воронежской области откроются с 12 июля
С 10 июля в Воронеже снова начнет ходить троллейбус №8
В Воронеже женщина с донорской почкой родила дочку
Воронежца, не удалившего тонировку с машины, оштрафовали на 1000 рублей
Под Воронеже в реке Дон утонул подросток