В Воронеже из-за непотушенной сигареты начался пожар в многоэтажке

10 Июль 2020 2020-07-10T09:51:55+03:00

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Неосторожность при курении стала причиной пожара в Советском районе: загорелась одна из квартир в многоэтажке на улице 9 Января. Очевидцы сообщили о происшествии 10 июля в 5.31. На место пожара выехали две машины спасателей из ближайшей части.

Однако местные жители сами справились с распространявшимся огнем, еще до приезда пожарных. Оказалось, что в двухкомнатной квартире загорелся диван. Несмотря на то, что ЧП кажется небольшим, в этот раз не обошлось без пострадавших. Медицинская помощь потребовалась 64-летнему мужчине. Об этом «КП-Воронеж» рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Если вы стали участником или свидетелем ЧП, звоните по номерам вызова экстренных служб «112» или «101».

ИСТОЧНИК KP.RU