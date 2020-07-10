2020-07-10T10:24:01+03:00
Происшествия

В Воронеже экс-сотруднице Росгвардии, помогавшей мужу в торговле оружием, не удалось восстановиться на службе

Ее уволили больше года назад в связи с утратой доверия
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Бывшей сотруднице региональной Росгвардии отказали в восстановлении на службе. 7 июля такое решение приняла судебная коллегия по гражданским делам Воронежского областного суда. То есть решение суда первой инстанции осталось без изменений.

Мы уже рассказывали эту историю: женщина работала инспектором отделения лицензионно-разрешительной работы в Воронеже. В том числе она следила за оборотом оружия в Северном микрорайоне города.

В мае 2019 года к ней обратился «гражданин» с заявлением об осмотре карабина для дальнейшей продажи. Сотрудница Росгвардии нарушений не нашла. Так на витрине торгового зала оружейного магазина появился указанный карабин с признаками незаконных конструктивных изменений. А позже выяснилось, что директор этого магазина - супруг той самой сотрудницы. Как только все это вскрылось, женщина была уволена в связи с утратой доверия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронежской области пенсионер на внедорожнике съехал в кювет и перевернулся
На воронежской трассе ночью разбился мотоциклист
В Воронежской области 10 июля подтвердили смерть еще троих пациентов с коронавирусом
В Воронеже из-за непотушенной сигареты начался пожар в многоэтажке
В Воронеже экс-сотруднице Росгвардии, помогавшей мужу в торговле оружием, не удалось восстановиться на службе
Ночью в Воронеже водитель Mercedes протаранил четыре припаркованные машины
Воронежский студент написал программу для автоматического определения пневмонии по рентгену
Детские лагеря в Воронежской области откроются с 12 июля
С 10 июля в Воронеже снова начнет ходить троллейбус №8
В Воронеже женщина с донорской почкой родила дочку
Воронежца, не удалившего тонировку с машины, оштрафовали на 1000 рублей
Под Воронеже в реке Дон утонул подросток