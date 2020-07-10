В Воронеже экс-сотруднице Росгвардии, помогавшей мужу в торговле оружием, не удалось восстановиться на службе
Бывшей сотруднице региональной Росгвардии отказали в восстановлении на службе. 7 июля такое решение приняла судебная коллегия по гражданским делам Воронежского областного суда. То есть решение суда первой инстанции осталось без изменений.
Мы уже рассказывали эту историю: женщина работала инспектором отделения лицензионно-разрешительной работы в Воронеже. В том числе она следила за оборотом оружия в Северном микрорайоне города.
В мае 2019 года к ней обратился «гражданин» с заявлением об осмотре карабина для дальнейшей продажи. Сотрудница Росгвардии нарушений не нашла. Так на витрине торгового зала оружейного магазина появился указанный карабин с признаками незаконных конструктивных изменений. А позже выяснилось, что директор этого магазина - супруг той самой сотрудницы. Как только все это вскрылось, женщина была уволена в связи с утратой доверия.
ИСТОЧНИК KP.RU