2020-07-10T09:10:17+03:00
Происшествия

Ночью в Воронеже водитель Mercedes протаранил четыре припаркованные машины

К счастью, кроме автомобилей в ДТП никто не пострадал
Олег ИВАНОВ
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Момент ДТПМомент ДТПФото: принтскрин видео.
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Водитель автомобиля Mercedes протаранил четыре машины, припаркованные у дома № 131б на Московском проспекте. Как сообщают в городской Госавтоинспекции, авария случилась 9 июля примерно в 1.15.

Один за другим пострадали Hyundai, Peugeot и два автомобиля Renault . Похоже, теперь их хозяевам предстоит провести серьезный ремонт.

Судя по видео с места инцидента, водитель Mercedes неудачно вышел из поворота, вероятно, постарался вернуться на свою полосу, но вместо этого угодил в стоящие автомобили. После чего сам вывалился на обочину.

К счастью, в результате ДТП никто не пострадал. В социальных сетях, местные жители выдвигают разные теории того, что могло послужить причиной аварии. Но установить точную версию предстоит инспекторам.

В мае серебристый Nissan в заносе слетел с пустой дороги на тротуар и протаранил металлический забор, ограждающий парковку у жилого комплекса «Олимпийский». Автомобиль приземлился на крышу стоявшего рядом кроссовера Kia Sportage.

ДТП с "Мерседесом" в Воронеже 09.07.2020.

ИСТОЧНИК KP.RU

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