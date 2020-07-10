Воронежский студент написал программу для автоматического определения пневмонии по рентгену

10 Июль 2020 2020-07-10T08:44:59+03:00

Точность созданного алгоритма сейчас - более 80%, но в ближайшее время она должна повысится до 95%

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Бакалавр факультета прикладной математики, информатики и механики Воронежского госуниверситета Роман Костюченко написал программу для автоматического определения вида пневмонии по рентгеновским снимкам. Разработка особенно актуальна, учитывая распространение новой коронавирусной инфекции.

- Тема моей выпускной работы - «Разработка системы распознавания пневмонии на рентгеновских снимках». Предстояло разработать систему, которая бы диагностировала на рентгеновских снимках легких наличие или отсутствие пневмонии, и, при ее наличии, определяла тип - бактериальная она или вирусная. В ходе создания системы я рассматривал общие задачи медицинской диагностики, принцип работы нейронных сетей, изучал опыт использования нейронных сетей в других медицинских проектах. В итоге мне удалось создать систему на основе технологии сверточных нейронных сетей, которая распознает на рентгеновских снимках легких либо отсутствие пневмонии, либо ее вид, - рассказал Роман.

До внедрения системы в жизнь пока далеко, но студент надеется продолжить работу над технологией для повышения точности прогнозирования. Точность созданного алгоритма сейчас - более 80%, но в ближайшее время она должна повысится до 95%.

- Конечно, мы не первые, кто взялся за эту задачу. Однако, пока она не решена, у нас есть шанс сделать разработку точнее и поэтому - эффективнее. Искусственный интеллект видит чуть лучше, чем глаз рентгенолога. Сейчас всех с подозрением на вирусную пневмонию отправляют на КТ. Если диагноз подтвердится, обследование делают несколько раз для анализа динамики заболевания. А ведь это огромная лучевая нагрузка на организм - в сотни раз выше, чем при обычном цифровом рентгене! - комментирует научный руководитель проекта, профессор кафедры математических методов исследования операций Ирина Каширина.

ИСТОЧНИК KP.RU