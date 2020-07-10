2020-07-10T08:44:59+03:00
Общество

Воронежский студент написал программу для автоматического определения пневмонии по рентгену

Точность созданного алгоритма сейчас - более 80%, но в ближайшее время она должна повысится до 95%
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Бакалавр факультета прикладной математики, информатики и механики Воронежского госуниверситета Роман Костюченко написал программу для автоматического определения вида пневмонии по рентгеновским снимкам. Разработка особенно актуальна, учитывая распространение новой коронавирусной инфекции.

- Тема моей выпускной работы - «Разработка системы распознавания пневмонии на рентгеновских снимках». Предстояло разработать систему, которая бы диагностировала на рентгеновских снимках легких наличие или отсутствие пневмонии, и, при ее наличии, определяла тип - бактериальная она или вирусная. В ходе создания системы я рассматривал общие задачи медицинской диагностики, принцип работы нейронных сетей, изучал опыт использования нейронных сетей в других медицинских проектах. В итоге мне удалось создать систему на основе технологии сверточных нейронных сетей, которая распознает на рентгеновских снимках легких либо отсутствие пневмонии, либо ее вид, - рассказал Роман.

До внедрения системы в жизнь пока далеко, но студент надеется продолжить работу над технологией для повышения точности прогнозирования. Точность созданного алгоритма сейчас - более 80%, но в ближайшее время она должна повысится до 95%.

- Конечно, мы не первые, кто взялся за эту задачу. Однако, пока она не решена, у нас есть шанс сделать разработку точнее и поэтому - эффективнее. Искусственный интеллект видит чуть лучше, чем глаз рентгенолога. Сейчас всех с подозрением на вирусную пневмонию отправляют на КТ. Если диагноз подтвердится, обследование делают несколько раз для анализа динамики заболевания. А ведь это огромная лучевая нагрузка на организм - в сотни раз выше, чем при обычном цифровом рентгене! - комментирует научный руководитель проекта, профессор кафедры математических методов исследования операций Ирина Каширина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронежской области пенсионер на внедорожнике съехал в кювет и перевернулся
На воронежской трассе ночью разбился мотоциклист
В Воронежской области 10 июля подтвердили смерть еще троих пациентов с коронавирусом
В Воронеже из-за непотушенной сигареты начался пожар в многоэтажке
В Воронеже экс-сотруднице Росгвардии, помогавшей мужу в торговле оружием, не удалось восстановиться на службе
Ночью в Воронеже водитель Mercedes протаранил четыре припаркованные машины
Воронежский студент написал программу для автоматического определения пневмонии по рентгену
Детские лагеря в Воронежской области откроются с 12 июля
С 10 июля в Воронеже снова начнет ходить троллейбус №8
В Воронеже женщина с донорской почкой родила дочку
Воронежца, не удалившего тонировку с машины, оштрафовали на 1000 рублей
Под Воронеже в реке Дон утонул подросток