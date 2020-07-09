Детские лагеря в Воронежской области откроются с 12 июля

9 Июль 2020 2020-07-09T23:53:42+03:00

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Детские лагеря начнут открываться в Воронежской области с 12 июля. Об этом сообщили в региональном департаменте образования, науки и молодежной политики. К приему четырех с половиной тысяч детей готовы 23 загородных стационарных учреждений.

Как отметили в ведомстве, для оснащения оздоровительных лагерей по требованиям Роспотребнадзора правительство области дополнительно выделило 86 миллионов рублей. Эти деньги пошли на рециркуляторы воздуха, проведение тестов на коронавирус и другие необходимые вещи. Таким образом, все детские учреждения готовы и ждут финального одобрения санитарных врачей.

Напомним, смены в этом сезоне сделали двухнедельными. Персонал лагеря заселится также на 14 дней безвыездно. Заполнять оздоровительные учреждения будут наполовину. Измерение температуры станет ежедневной процедурой. Корпуса, столовые и санузлы будут постоянно дезинфицировать. На смену массовым общелагерным мероприятиям придут отрядные. Родительские дни отменят.

ИСТОЧНИК KP.RU