В Воронеже женщина с донорской почкой родила дочку

9 Июль 2020 2020-07-09T20:59:05+03:00

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В перинатальном центре Воронежской областной клинической больницы №1 родила женщина с пересаженной почкой.

Жительница Воронежа долгие годы страдала от красной волчанки, которая проявилась в поражении кожи, суставов и почек. В 2017 году женщине вживили донорский орган. Забеременеть ей помогла процедура экстракорпорального оплодотворения.

Специалисты перинатального центра наблюдали будущую мамочку с декабря 2019 года, ведь беременность у женщин с пересаженными почками сопряжена с множеством различных сложностей - риском инфекций у матери и плода, повышением артериального давления, развитием отеков, гестозов. Ограничен спектр возможных лекарств. Усложняет дело и анатомическая близость трансплантата и матки.

- Роды могли привести к нарушению функционирования трансплантированного органа, поэтому врачи приняли решение провести кесарево сечение на 36-й неделе беременности. Родилась здоровая девочка весом чуть больше двух килограммов. Мама и малышка чувствуют себя хорошо, - сообщили в департаменте здравоохранения Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU