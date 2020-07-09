В Воронеже в ночь с 9 на 10 июня будут ремонтировать 5 улиц

9 Июль 2020 2020-07-09T17:49:30+03:00

Не паркуйте машины в зоне дорожных работ

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Мэрия Воронежа сообщила, на каких улицах в ночь с 9 на 10 июня будут ремонтировать улицы.

На Большой Манежной будут поднимать горловины колодцев.

На Ленинградской планируют заливать выравнивающий слой асфальтобетона и устанавливать бортовой камень.

На проспекте Революции собираются поднимать горловины колодцев и устанавливать бортовой камень.

На Ростовской будут делать верхний слой покрытия из щебёночно-мастичного асфальтобетона.

А на улице Войкова собираются поднимать горловины колодцев днем.

Не паркуйте машины в зоне дорожных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU