В Воронеже в ночь с 9 на 10 июня будут ремонтировать 5 улиц
Не паркуйте машины в зоне дорожных работ
.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Мэрия Воронежа сообщила, на каких улицах в ночь с 9 на 10 июня будут ремонтировать улицы.
На Большой Манежной будут поднимать горловины колодцев.
На Ленинградской планируют заливать выравнивающий слой асфальтобетона и устанавливать бортовой камень.
На проспекте Революции собираются поднимать горловины колодцев и устанавливать бортовой камень.
На Ростовской будут делать верхний слой покрытия из щебёночно-мастичного асфальтобетона.
А на улице Войкова собираются поднимать горловины колодцев днем.
Не паркуйте машины в зоне дорожных работ.
ИСТОЧНИК KP.RU