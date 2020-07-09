2020-07-09T17:36:31+03:00
Происшествия

Жителю Воронежской области грозит до 3 лет за сушеный мак

Мужчина нарвал его на окраине Острогожска
Ярослав ИВАНОВ
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Задержали 36-летнего жителя Острогожска. Он нигде не работал, зато сушил мак. У мужчины обнаружили подсушенные части растений, экспертиза подтвердила, что это маковая соломка, общим весом 259 граммов, что является значительным размером.

В полиции задержанный рассказал: ему стало известно, что на северной окраине Острогожска растает мак, он сорвал побеги, высушил и измельчил их. И планировал использовать для личного употребления. Ранее мужчину уже был судим.

За незаконное хранение наркотиков ему грозит до трех лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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