Анатолий Попов: «Сбербанк - самый активный участник государственной программы кредитования под 2%»

9 Июль 2020 2020-07-09T17:05:50+03:00

Только в Воронежской области банк одобрил 1092 заявки почти на 1,5 млрд рублей

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Компании и ИП из наиболее пострадавших во время пандемии коронавируса отраслей, а также социально ориентированные некоммерческие организации могут получить льготный кредит под 2%. Программу запустили с 1 июня 2020 года.

- Сбербанк - самый активный участник государственной программы кредитования под 2% с самого начала старта данной меры поддержки российского бизнеса. Мы продолжаем активно принимать и рассматривать заявки от клиентов и на сегодня нами одобрено более 83 тысяч заявок на сумму 162 млрд рублей, - прокомментировал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Изначально лимит по данной программе составлял 95 млрд рублей. Но запрос от клиентов оказался гораздо больше: правительство России несколько раз увеличивало лимит Сбербанка. Сейчас по данной программе он составляет 185 млрд рублей.

- На этой неделе мы ожидаем получение нового транша в 20 млрд рублей из нового лимита на Сбербанк в размере 65 млрд рублей, - отметил Анатолий Попов.

Центрально-Черноземный банк активно участвует в госпрограммах, в том числе предоставляет кредиты под 2% годовых на зарплаты для компаний из пострадавших отраслей. Сумма займов по программе определяется количеством сотрудников заемщика, умноженных на величину МРОТ и количество полных месяцев до 1 декабря 2020 года с момента предоставления кредита.

Предусмотрена и возможность пролонгации при соблюдении ряда условий, которые направлены на сохранение штатной численности и подтверждение эффективной деятельности компаний. Максимальный срок кредита с учетом пролонгации — до марта 2021 года.

С 1 июня в Центрально-Черноземный банк поступило 5317 заявок на целевой кредит. Уже одобрено 3636 заявок на сумму свыше 4,9 млрд рублей. Выдано 2355 кредитов на сумму более 2,5 млрд рублей.

Если говорить конкретно про Воронежскую область, то в нашем регионе поступило 1586 заявок, из которых уже одобрено 1092 на сумму почти 1,5 млрд рублей. В настоящий момент уже выдано 639 кредитов на сумму 673 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU