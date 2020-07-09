С безопасным ускорением
Построенный обход Лосево и Павловска стал примером реализации концепции современной автомагистрали
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Долгожданная дорога
Открытия этого участка ждали многие. И не только в Воронежской области. Автомагистраль М-4 «Дон» является кратчайшим путем, который соединяет центральную часть европейской России с югом страны. Однако на всей дороге именно село Лосево стало широко известно - сужение дорожного полотна, переходы и светофор собирали здесь, особенно в летний сезон, гигантские заторы.
ИСТОЧНИК KP.RU