С безопасным ускорением

9 Июль 2020 2020-07-09T16:43:42+03:00

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Долгожданная дорога

Открытия этого участка ждали многие. И не только в Воронежской области. Автомагистраль М-4 «Дон» является кратчайшим путем, который соединяет центральную часть европейской России с югом страны. Однако на всей дороге именно село Лосево стало широко известно - сужение дорожного полотна, переходы и светофор собирали здесь, особенно в летний сезон, гигантские заторы.

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ИСТОЧНИК KP.RU