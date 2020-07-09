Полицейские проведут проверки воронежских мотоциклистов

9 Июль 2020 2020-07-09T16:43:32+03:00

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Каждый день до окончания мотосезона сотрудники мотовзвода Госавтоинспекции Воронежской области будут проверять водителей двухколесного транспорта.

- Проверки направлены на профилактику ДТП с участием мотоциклистов. С начала 2020 года в регионе по вине водителей мототранспорта произошла 81 авария. 12 человек погибло и 92 получили травмы. Зачастую мотоциклисты не имеют соответствующей категории на право управления, то есть они не проходили специального обучения. Они подвергают опасности не только себя, но и окружающих. Кроме того, нередки случаи управления незарегистрированными мотоциклами, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU