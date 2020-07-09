На трассе под Воронежем по дороге разлетелись бутылки с автохимией

9 Июль 2020 2020-07-09T16:16:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Ночью с 8 на 9 июля в Новоусманском районе в аварию попал грузовик, перевозивший автохимию. Фура съехала в кювет на трассе Р-193 «Воронеж-Тамбов» в сторону Тамбова. Бутылки с автохимией разлетелись по проезжей части. Фотографии ДТП появились в сообществе «Мой и твой Воронеж».

Сотрудники ГИБДД выясняют причину аварии. Водитель не пострадал.

Напомним, в Воронежской области за сутки два мотоциклиста погибли в ДТП

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU