Азербайджанец привез в Воронеж на автобусе из Санкт-Петербурга килограмм героина

9 Июль 2020 2020-07-09T16:10:20+03:00

Хотел продать да попался, теперь его будут судить

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Ушло в Левобережный районный суд уголовное дело в отношении 42-летнего гражданина Азербайджана.

По данным следствия, в ноябре 2019 года мужчина перевез на рейсовом автобусе около килограмма героина из Санкт-Петербурга в Воронежа. Он рассчитывал продать этот «тяжелый» наркотик в столице Черноземья. Однако планам его не суждено было осуществиться. Наркоторговца задержали в Левобережном районе.

- Гражданина Азербайджана обвиняют по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Ему грозит до 20 лет лишения свободы, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU