Азербайджанец привез в Воронеж на автобусе из Санкт-Петербурга килограмм героина
Ушло в Левобережный районный суд уголовное дело в отношении 42-летнего гражданина Азербайджана.
По данным следствия, в ноябре 2019 года мужчина перевез на рейсовом автобусе около килограмма героина из Санкт-Петербурга в Воронежа. Он рассчитывал продать этот «тяжелый» наркотик в столице Черноземья. Однако планам его не суждено было осуществиться. Наркоторговца задержали в Левобережном районе.
- Гражданина Азербайджана обвиняют по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Ему грозит до 20 лет лишения свободы, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.
ИСТОЧНИК KP.RU