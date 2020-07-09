2020-07-09T16:26:38+03:00
Общество

Из-за ремонта коллектора возле воронежского «Максимира» на ул.25 января перекроют движение до 15 августа

Будут менять трубу, проходящую под Ленинским проспектом
Ярослав ИВАНОВ
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Фото Воронежского водоканалаФото Воронежского водоканала
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В Железнодорожном районе Воронежа приступили к ремонту коллектора. Железобетонный свод участка диаметром 1000 мм обрушился несколько месяцев назад на Ленинском проспекте в районе «Максимира».

Коллектор, проложенный в 1960-х годах, залегает на глубине от 4 до 7 метров и сейчас полностью изношен. Изначально его планировали ремонтировать в 2021 году, но из-за аварии восстановление перенесли.

- Сейчас начались работы для прокладывания стального футляра, в который будет помещена рабочая труба. Старый железобетонный коллектор будет заменен на полиэтиленовый, который не подвержен коррозии, перепадам температур и обладает высокой стойкостью при воздействии агрессивной среды сточных вод. Он служит около полувека, - сообщили в «РВК-Воронеж».

В этом году заменят участок протяженностью около 2 км. На первом этапе предстоит менять трубу, которая проходит под Ленинским проспектом: от улицы 25 января до «Максимира». Для этого необходимо до 15 августа перекрыть движение автотранспорта по улице 25 января.

ИСТОЧНИК KP.RU

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