В Воронеже пятилетняя девочка на самокате провалилась в открытый люк

9 Июль 2020 2020-07-09T14:51:49+03:00

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Полицейские проводят проверку по факту инцидента, случившегося вечером 8 июля в Левобережном районе Воронежа.

Около 18.50 на улице Новосибирской в открытый люк провалилась пятилетняя девочка. Малышка ехала на самокате в сопровождении родителей. В какой-то момент кроха выехала вперёд и упала в открытую яму. Ребёнка с травмами забрала «Скорая».

Напомним, похожий случай произошёл в мае в Железнодорожном районе: на улице Одинцова в открытый люк провалился трехлетний мальчик.

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ИСТОЧНИК KP.RU