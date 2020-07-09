В Воронежской области будут судить водителя, сбившего 72-летнюю женщину

9 Июль 2020 2020-07-09T14:44:35+03:00

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В Воронежской области пойдет по суд 38-летний житель Поворинского района. Его обвиняют по статье УК «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

12 ноября 2018 года примерно в 9.30 мужчина на автомобиле "Форд-Мондео" сбил в Борисоглебске переходившую дорогу 72-летнюю женщину.

- При повороте налево с улицы Свобода на 40 лет Октября он не уступил дорогу пешеходу, чем нарушил Правила дорожного движения. При ослеплении солнечным светом, он не включил аварийную сигнализацию, не снизил скорость, не остановился, а без изменения полосы продолжил движение, что и привело к наезду на 72-летнюю жительницу Борисоглебска, - рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

В результате ДТП женщина получила травмы, в совокупности характеризующиеся тяжкими. Водитель раскаивается в содеянном и принимает меры по возмещению ущерба пострадавшей.

ИСТОЧНИК KP.RU