Семья с тремя детьми провела несколько часов в жару на трассе под Воронежем из-за сломавшейся машины
8 июля, когда Воронежскую область накрыл изнуряющий зной, на трассе в Кантемировском районе с ложную ситуацию попала семья с тремя детьми, которая ехала в Краснодарский край. Из-за высокой температуры воздуха у «Лады Гранта» перегрелся двигатель, вытекла охлаждающая жидкость. Машина стояла на обочине на "аварийке", на улице +37, салон накалился, трое детей...
Людям повезло, что мимо проезжал патрульный автомобиль. Инспекторы Игорь Перегудов и Станислав Лисицин съездили в ближайший автомагазин, привезли охлаждающую жидкость и помогли водителю устранить неисправность.
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ИСТОЧНИК KP.RU