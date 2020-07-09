Семья с тремя детьми провела несколько часов в жару на трассе под Воронежем из-за сломавшейся машины

9 Июль 2020 2020-07-09T13:36:58+03:00

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8 июля, когда Воронежскую область накрыл изнуряющий зной, на трассе в Кантемировском районе с ложную ситуацию попала семья с тремя детьми, которая ехала в Краснодарский край. Из-за высокой температуры воздуха у «Лады Гранта» перегрелся двигатель, вытекла охлаждающая жидкость. Машина стояла на обочине на "аварийке", на улице +37, салон накалился, трое детей...

Людям повезло, что мимо проезжал патрульный автомобиль. Инспекторы Игорь Перегудов и Станислав Лисицин съездили в ближайший автомагазин, привезли охлаждающую жидкость и помогли водителю устранить неисправность.

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ИСТОЧНИК KP.RU