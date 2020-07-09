2020-07-09T12:58:15+03:00
Спорт

Воронежский «Буран» расстался с одним нападающим и тут же подписал другого

«Ураганным», как минимум, до конца лета стал юный Раиль Мустафин
Юрий КОЗЛОВ
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Раиль Мустафин.Раиль Мустафин.Фото: с сайта ХК «Буран»
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В «Буране» решили расстаться с нападающим Никитой Аноховским. Контракт расторгли по разглашению сторон.

Вакантное место пустым оставалось недолго. В «Буране» подписали пробный контракт до конца лета с 20-летним форвардом Раилем Мустафиным. Последний сезон молодой игрок провел в нижнекамском «Реакторе», выступающем в МХЛ. За 47 матчей он забил семь голов и отдал пять результативных передач. Если Раиль выдержит конкуренцию, с ним заключат уже полноценный контракт.

Напомним, 7 и 8 июля хоккеисты «Бурана» прошли медосмотр. А на 9 июля запланирован выезд в Нововоронеж. Там начнется первый учебно-тренировочный сбор, который продлится до 18 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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