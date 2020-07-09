Воронежский «Буран» расстался с одним нападающим и тут же подписал другого
В «Буране» решили расстаться с нападающим Никитой Аноховским. Контракт расторгли по разглашению сторон.
Вакантное место пустым оставалось недолго. В «Буране» подписали пробный контракт до конца лета с 20-летним форвардом Раилем Мустафиным. Последний сезон молодой игрок провел в нижнекамском «Реакторе», выступающем в МХЛ. За 47 матчей он забил семь голов и отдал пять результативных передач. Если Раиль выдержит конкуренцию, с ним заключат уже полноценный контракт.
Напомним, 7 и 8 июля хоккеисты «Бурана» прошли медосмотр. А на 9 июля запланирован выезд в Нововоронеж. Там начнется первый учебно-тренировочный сбор, который продлится до 18 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU