Воронежцу грозит 20 лет за организацию сбыта наркотиков в крупном размере

9 Июль 2020 2020-07-09T12:48:17+03:00

При обысках нашли 450 г "синтетики"

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Следователи передают в Железнодорожный суд дело 40-летнего воронежца, создавшего преступное сообщество по сбыту наркотиков.

Мужчина наладил целый бизнес по распространению запрещенных препаратов в Саратовской области. В штат преступного сообщества наркодельца входили закладчица, фасовщик и оператор.

При обысках в жилищах, тайниках, оборудованных членами подразделения, обнаружили 450 граммов синтетического наркотика.

Организатору грозит срок до 20 лет заключения.

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ИСТОЧНИК KP.RU