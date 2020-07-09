Воронежцу грозит 20 лет за организацию сбыта наркотиков в крупном размере
Следователи передают в Железнодорожный суд дело 40-летнего воронежца, создавшего преступное сообщество по сбыту наркотиков.
Мужчина наладил целый бизнес по распространению запрещенных препаратов в Саратовской области. В штат преступного сообщества наркодельца входили закладчица, фасовщик и оператор.
При обысках в жилищах, тайниках, оборудованных членами подразделения, обнаружили 450 граммов синтетического наркотика.
Организатору грозит срок до 20 лет заключения.
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ИСТОЧНИК KP.RU