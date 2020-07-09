Воронежский фермер незаконно получил грант в 480 тыс рублей

9 Июль 2020 2020-07-09T12:39:39+03:00

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Полицейские поймали воронежского предпринимателя на незаконном получении гранта.

46-летний глава фермерского хозяйства по разведению сельскохозяйственной птицы, овец, коз и крупного рогатого скота оформил заявку на получение гранта на развитие бизнеса, представив фиктивные документы. Фермер указал в бизнес-плане ложные сведения о наличии у него собственных помещения для содержания скота, сенника, сельскохозяйственной техники. Бизнесмен получил около 480 тысяч рублей на развитие бизнеса.

За мошенничество ему грозит до шести лет заключения, сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU