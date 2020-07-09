2020-07-09T12:29:04+03:00
Общество

Власти пояснили причины возможной задержки выплат воронежцам на детей от 3 до 7 лет

В частности, людей попросили не подавать повторные заявления, так как это может привести к путанице
Юрий КОЗЛОВ
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Власти обещают: деньги дойдут до всех, однако пока их выплатили только меньше половине людей, имеющих на них право.Власти обещают: деньги дойдут до всех, однако пока их выплатили только меньше половине людей, имеющих на них право.Фото: из архива «КП»
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В областном правительстве пояснили механизм выплат на детей от 3 до 7 лет. Дело в том, что есть малообеспеченные люди, которым положены эти деньги (их доход должен быть не больше 9410 рублей на каждого члена семьи), но до них они не дошли.

Власти успокаивают: деньги получат все. Напомним, на каждого ребенка выплачивают по 4595 рублей. На это планируют потратить более миллиарда рублей. Пока выплаты получили родители более 10 тысяч детей, это в общей сложности 303 миллиона. А значит, больше половины малообеспеченных жителей области еще ждут своих денег.

Областные власти сообщили: при поступлении заявления в управления социальной защиты населения идет сбор сведений, подтверждающих право на эти выплаты. При этом на принятие решения уходит около 20 рабочих дней. Продление срока рассмотрения возможно при отсутствии информации, необходимой для принятия решения. После подтверждения права на выплату формируется заявка на перечисление денег.

Если решение о назначении ежемесячной выплаты принято до 15-го числа, деньги поступают на счет получателя в текущем месяце. Если после 15-го - то только в следующем.

Жителей области просят не подавать заявление повторно. Это, как правило, приводит не к ускорению принятия решения, а, наоборот, к его задержке из-за возникающей путаницы.

Также сообщают, что сотрудники регионального департамента социальной защиты приняли меры по ускорению получения ответов из различных ведомств, необходимых для принятия решения о выплатах. Какие это меры, правда, не уточняют.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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