2020-07-09T12:12:01+03:00
Общество

В Воронежском заповеднике поймали черничных нарушителей

Людям грозит штраф более трех тысяч рублей
Татьяна МИСТЮКОВА
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В Воронежском заповеднике им.В.М. Пескова рассказали, что поймали нарушителей. В ходе рейда сотрудники задержали собирателей черники. Эта ягода занесена в Красную книгу Воронежской и Липецкой областей.

- Составлено 20 административных протоколов по незаконному заходу на территорию заповедника для сбора дикорастущих ягод черники. Лицам, совершившим данное административное правонарушение, грозит штраф в размере более трех тысяч рублей. Сбор ягод черники на всей территории Воронежского заповедника и заказника «Воронежский» является нарушением законодательства Российской Федерации!, - сообщили в заповеднике.

Также там напомнили, что запрещено не только собирать краснокнижные дикоросы,но и заходить на их территорию без специального разрешения.

А вот на посещение музейных объектов, бобронариума и экотроп разрешение не требуется. С 8 июля заповедник отрыли для посетителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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