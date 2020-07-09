В Воронежском заповеднике поймали черничных нарушителей
В Воронежском заповеднике им.В.М. Пескова рассказали, что поймали нарушителей. В ходе рейда сотрудники задержали собирателей черники. Эта ягода занесена в Красную книгу Воронежской и Липецкой областей.
- Составлено 20 административных протоколов по незаконному заходу на территорию заповедника для сбора дикорастущих ягод черники. Лицам, совершившим данное административное правонарушение, грозит штраф в размере более трех тысяч рублей. Сбор ягод черники на всей территории Воронежского заповедника и заказника «Воронежский» является нарушением законодательства Российской Федерации!, - сообщили в заповеднике.
Также там напомнили, что запрещено не только собирать краснокнижные дикоросы,но и заходить на их территорию без специального разрешения.
А вот на посещение музейных объектов, бобронариума и экотроп разрешение не требуется. С 8 июля заповедник отрыли для посетителей.
ИСТОЧНИК KP.RU