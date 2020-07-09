В Воронеже на Театральной улице с 10 июля перекроют движение
В районе дома №20А в течение трех недель будут ремонтировать теплотрассу
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В администрации Воронежа сообщили о перекрытии движения в центре города. На улице Театральной в течение трех недель будут ремонтировать участок теплотрассы.
- В связи с производством плановых работ с 8 утра 10 июля до 23 часов 31 июля будет закрыто движение автотранспорта по улице Театральной в районе дома № 20А, - сообщили в мэрии.
Ранее воронежские коммунальщики предупредили, что в Коминтерновском, Советском и Ленинском районахг города может измениться вкус и цвет воды. На сетях будут вестись ремонтные работы.
ИСТОЧНИК KP.RU