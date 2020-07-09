В Воронежской области за сутки два мотоциклиста погибли в ДТП

9 Июль 2020 2020-07-09T11:12:17+03:00

Одни въехал в дерево, другой - в "ЗИЛ"

Изменить размер текста: A A

Вчера, 8 июля, в поселке городского типа Анна в час дня житель Алтайского края на скутере врезался в дерево. 35-летний мужчина не справился с управлением своего транспортного средства. Пострадавшего доставили в больницу, где он и скончался.

А в семь вечера в поселке Михайловский Новохоперского района еще один мотоциклист столкнулся с «ЗИЛ 4703». В ГУ МВД по Воронежской области отметили, что 27-летний водитель мопеда «Gepard» был с пассажиром - 52-летним мужчиной:

- В результате дорожно-транспортного происшествия мотоциклист от полученных травм скончался на месте, пассажира мопеда с травмами различной степени тяжести доставили больницу,- отметили в полиции.

Сейчас по двум ДТП идут проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU