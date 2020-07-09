2020-07-09T11:12:17+03:00
Происшествия

В Воронежской области за сутки два мотоциклиста погибли в ДТП

Одни въехал в дерево, другой - в "ЗИЛ"
Татьяна МИСТЮКОВА
Поделиться:
Из архива "КП".Из архива "КП".Фото: Татьяна МИСТЮКОВА
Изменить размер текста:

Вчера, 8 июля, в поселке городского типа Анна в час дня житель Алтайского края на скутере врезался в дерево. 35-летний мужчина не справился с управлением своего транспортного средства. Пострадавшего доставили в больницу, где он и скончался.

А в семь вечера в поселке Михайловский Новохоперского района еще один мотоциклист столкнулся с «ЗИЛ 4703». В ГУ МВД по Воронежской области отметили, что 27-летний водитель мопеда «Gepard» был с пассажиром - 52-летним мужчиной:

- В результате дорожно-транспортного происшествия мотоциклист от полученных травм скончался на месте, пассажира мопеда с травмами различной степени тяжести доставили больницу,- отметили в полиции.

Сейчас по двум ДТП идут проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Семья с тремя детьми провела несколько часов в жару на трассе под Воронежем из-за сломавшейся машины
Воронежский «Буран» расстался с одним нападающим и тут же подписал другого
Воронежцу грозит 20 лет за организацию сбыта наркотиков в крупном размере
В Воронеже выросли цены на подсолнечное масло, шоколадные конфеты, печенье и чай
Воронежский фермер незаконно получил грант в 480 тыс рублей
Власти пояснили причины возможной задержки выплат воронежцам на детей от 3 до 7 лет
В Воронежском заповеднике поймали черничных нарушителей
В Воронеже на Театральной улице с 10 июля перекроют движение
В Воронеже экс-руководитель филиала госпредприятия ответит за растрату более 1,7 миллиона рублей
В Воронежской области за сутки два мотоциклиста погибли в ДТП
В райцентре Воронежской области «Лада» сбила 13-летнего велосипедиста
В Воронеже выбрали фирму, которая пазработает проект багоустройства проспекта Революции
В Воронежская область 9 июля установила антирекорд по смертности от коронавируса
В Воронеже будут судить бывшего высокопоставленного полицейского-антикоррупционера за взятку в 10 миллионов рублей
В Воронеже восемь пожарных тушили бесхозную постройку во дворе дома
Ночью в Воронеже будут ремонтировать дороги на пяти улицах
Воронеж вошел в список самых популярных городов для путешествий с детьми
Количество пострадавших от клещей воронежцев выросло до 1678
В Воронеже в день Петра и Февронии поздравили семьи-долгожители
Воронежец присвоил себе полмиллиона с топливной карты фирмы, в которой работал
На участке жителя воронежского села нашли грядки с коноплей