В райцентре Воронежской области «Лада» сбила 13-летнего велосипедиста

9 Июль 2020 2020-07-09T10:49:38+03:00

13-летнего мальчика после столкновения с "Ладой" увезли на скорой. Фото: из архива «КП»

Изменить размер текста: A A

В среду, 8 июля, в 21.10 в Борисоглебске у дома № 110 на улице Свободы 13-летний велосипедист переезжал дорогу слева направо, внимательно не посмотрев по сторонам. Итог печальный – мальчик был сбит «Ладой-Самарой». Полицейские разбираются, мог ли 48-летний водитель легковой машины затормозить или объехать подростка.

- Всего 8 июля в Воронежской области случилось 110 ДТП, 72 из них – в Воронеже, 32 – в районах, 6 – на федеральных трассах. В девяти авариях два человека погибли, еще 16 получили травмы, - сообщили в региональном ГУ МВД.

Напомним, в последние дни увеличилось число аварий, где получали травмы велосипедисты, один из них погиб.

6 июля 66-летний водитель «Тойоты Раф 4» на 10-м километре дороги Воронеж – Тамбов сбил двух велосипедистов, ехавших впереди. 49-летний мужчина умер на месте, 10-летний мальчик попал в больницу. Водитель сбежал с места ДТП. Однако вскоре его нашли – гаишники заметили машину со следами повреждений. Пенсионер, угробивший человека, в это время спокойно чинил колесо.

А 5 июля в Новой Усмани 28-летний водитель «девятки» сбил 14-летнего велосипедиста и тоже скрылся с места аварии. Но вскоре тоже был пойман.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU