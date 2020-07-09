2020-07-09T10:49:38+03:00
Происшествия

В райцентре Воронежской области «Лада» сбила 13-летнего велосипедиста

Мальчик попал в больницу
Юрий КОЗЛОВ
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13-летнего мальчика после столкновения с "Ладой" увезли на скорой.13-летнего мальчика после столкновения с "Ладой" увезли на скорой.Фото: из архива «КП»
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В среду, 8 июля, в 21.10 в Борисоглебске у дома № 110 на улице Свободы 13-летний велосипедист переезжал дорогу слева направо, внимательно не посмотрев по сторонам. Итог печальный – мальчик был сбит «Ладой-Самарой». Полицейские разбираются, мог ли 48-летний водитель легковой машины затормозить или объехать подростка.

- Всего 8 июля в Воронежской области случилось 110 ДТП, 72 из них – в Воронеже, 32 – в районах, 6 – на федеральных трассах. В девяти авариях два человека погибли, еще 16 получили травмы, - сообщили в региональном ГУ МВД.

Напомним, в последние дни увеличилось число аварий, где получали травмы велосипедисты, один из них погиб.

6 июля 66-летний водитель «Тойоты Раф 4» на 10-м километре дороги Воронеж – Тамбов сбил двух велосипедистов, ехавших впереди. 49-летний мужчина умер на месте, 10-летний мальчик попал в больницу. Водитель сбежал с места ДТП. Однако вскоре его нашли – гаишники заметили машину со следами повреждений. Пенсионер, угробивший человека, в это время спокойно чинил колесо.

А 5 июля в Новой Усмани 28-летний водитель «девятки» сбил 14-летнего велосипедиста и тоже скрылся с места аварии. Но вскоре тоже был пойман.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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