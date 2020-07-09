В Воронеже выбрали фирму, которая пазработает проект багоустройства проспекта Революции

9 Июль 2020 2020-07-09T10:55:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Мэрия Воронежа провела торги на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: "Благоустройство проспекта Революции в городе Воронеже". Победителем стало «Архитектурное бюро №1». При максимальной цене контракта в 4,96 миллионов рублей оно готово выполнить работы за чуть меньшую сумму - в 4,7 миллиона.

Что же на эти деньги сделает бюро? По заданию администрации Воронежа, на проспекте, от ул. Карла Маркса до ул. Степана Разина, выполнит изыскательные работы, затем предоставит проект благоустройства, в котором будут прописаны: реконструкция тротуаров с учетом передвижения маломобильных граждан, велодорожки, скамейки, урны, остановочные павильоны, озеленение, видеонаблюдение, городское радио.

Проект реконструкции по контракту должен быть готов до 1 октября текущего года.

А мы напомним, что мэрия Воронежа приглашает общественников принять участие в благоустройстве проспекта Революции.

ИСТОЧНИК KP.RU